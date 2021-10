Mara Venier, il dolore per l’amico scomparso: non lo ha mai dimenticato (Di martedì 19 ottobre 2021) Con una storia affidata al suo profilo Instagram, Mara Venier ricorda l’amico di sempre Gianni Dei, scomparso un anno fa. Mara Venier (Getty Images)Mara Venier è riuscita ad agguantare la concorrente Canale 5. Dopo che le prime puntate di Domenica In hanno faticato con il confronto con Amici e Verissimo, il programma sta conquistando poco alla volta il pubblico. I dati auditel, infatti, hanno iniziato a sorridere alla conduttrice veneziana. Ma se da una parte c’è la grande soddisfazione per gli ottimi ascolti fatti domenica, dall’altra Mara deve affrontare il ricordo per il caro amico scomparsa un anno fa. Un dolore tornato a riaccendersi a distanza di 12 mesi e alla vigilia del suo settantunesimo ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021) Con una storia affidata al suo profilo Instagram,ricordadi sempre Gianni Dei,un anno fa.(Getty Images)è riuscita ad agguantare la concorrente Canale 5. Dopo che le prime puntate di Domenica In hanno faticato con il confronto con Amici e Verissimo, il programma sta conquistando poco alla volta il pubblico. I dati auditel, infatti, hanno iniziato a sorridere alla conduttrice veneziana. Ma se da una parte c’è la grande soddisfazione per gli ottimi ascolti fatti domenica, dall’altradeve affrontare il ricordo per il caro amico scomparsa un anno fa. Untornato a riaccendersi a distanza di 12 mesi e alla vigilia del suo settantunesimo ...

Advertising

Roberta20797187 : RT @Daniela_Galea: Quindi giornalisti vari, Mara Venier, la Panicucci...sanno che si stanno per sposare e noi, il loro fandom no. Nn va ben… - Libero41316546 : RT @Daniela_Galea: Quindi giornalisti vari, Mara Venier, la Panicucci...sanno che si stanno per sposare e noi, il loro fandom no. Nn va ben… - Daniela_Galea : Quindi giornalisti vari, Mara Venier, la Panicucci...sanno che si stanno per sposare e noi, il loro fandom no. Nn v… - infoitcultura : Nino D’Angelo racconta il suo dramma a Mara Venier: “Due anni infernali” - Stefycr7T : RT @Dorina581: Ieri con l'intervista a Pierpaolo Pretelli Mara Venier ha dimostrato la professionista che è, senza aver bisogno di teatrini… -