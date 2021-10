Mara Venier, Annuncio Bomba: “Lascio Domenica In e vado da Maria de Filippi”. Ecco a chi ruba il posto. Fan sotto choc (Di martedì 19 ottobre 2021) Mara Venier e Maria De Filippi vogliono condurre insieme il Festival di Sanremo. E’ quello che ha rivelato la famosa presentatrice Rai in due importanti settimanali: Vero Tv e Mio. Entrambe le copertine dei giornali la vedono protagonista proprio insieme alla regina di Mediaset. Le due donne si sono ritrovate a essere nemiche per questa nuova stagione televisiva, ma conservano una profonda amicizia che le lega nella vita privata. La zia d’Italia è impegnata ormai da quattro anni consecutivi nella conduzione di Domenica In e vanta milioni di telespettatori affezionati che la seguono sempre. Ma quest’anno sarà molto difficile per lei battere la concorrenza di Mediaset. Nella stessa fascia oraria è stato inserito Amici, scuola per giovani talenti di Maria De Filippi. Una ... Leggi su cityroma (Di martedì 19 ottobre 2021)Devogliono condurre insieme il Festival di Sanremo. E’ quello che ha rivelato la famosa presentatrice Rai in due importanti settimanali: Vero Tv e Mio. Entrambe le copertine dei giornali la vedono protagonista proprio insieme alla regina di Mediaset. Le due donne si sono ritrovate a essere nemiche per questa nuova stagione televisiva, ma conservano una profonda amicizia che le lega nella vita privata. La zia d’Italia è impegnata ormai da quattro anni consecutivi nella conduzione diIn e vanta milioni di telespettatori affezionati che la seguono sempre. Ma quest’anno sarà molto difficile per lei battere la concorrenza di Mediaset. Nella stessa fascia oraria è stato inserito Amici, scuola per giovani talenti diDe. Una ...

Advertising

PasqualeMarro : #MaraVenier lascia tutti a bocca aperta, il messaggio - redazionerumors : Sempre più amore tra i #Prelemi...?? Ospite a #DomenicaIn con Mara Venier, #PierpaoloPetrelli si è lasciato andare a… - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN VOLA AL 19% COL TALK BALLANDO: ANALISI ASCOLTI DEL TALK DI MARA VENIER - Roberta20797187 : RT @Daniela_Galea: Quindi giornalisti vari, Mara Venier, la Panicucci...sanno che si stanno per sposare e noi, il loro fandom no. Nn va ben… - Libero41316546 : RT @Daniela_Galea: Quindi giornalisti vari, Mara Venier, la Panicucci...sanno che si stanno per sposare e noi, il loro fandom no. Nn va ben… -