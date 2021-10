Manovra, verso il fondo da un miliardo per il taglio delle bollette (Di martedì 19 ottobre 2021) Un miliardo per il taglio delle bollette energetiche . È lo stanziamento che, a quanto si apprende, è stato annunciato in cabina di regia sul Dpb, il documento che disegna la cornice della legge di ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Unper ilenergetiche . È lo stanziamento che, a quanto si apprende, è stato annunciato in cabina di regia sul Dpb, il documento che disegna la cornice della legge di ...

Advertising

repubblica : Governo, verso una manovra da 23 miliardi. Salta Opzione donna. Quota 102 e 104 per le pensioni. Taglio del cuneo p… - edavid57edavid : RT @repubblica: Governo, verso una manovra da 23 miliardi. Salta Opzione donna. Quota 102 e 104 per le pensioni. Taglio del cuneo per 8 mil… - sissiisissi2 : RT @MediasetTgcom24: Manovra, fonti: verso un miliardo in più al Reddito di cittadinanza, 8,8 nel 2022 #manovra - paoloigna1 : Manovra, verso 23 miliardi. Salta Opzione Donna e l'aggio sulle cartelle. Quota 102 e 104 per le pensioni… - MediasetTgcom24 : Manovra, fonti: verso un miliardo in più al Reddito di cittadinanza, 8,8 nel 2022 #manovra -