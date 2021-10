Manovra | Pd | ' impianto convincente e condivisibile' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "L'della manovra di bilancio che è stato illustrato alle forze di maggioranza dal presidente Draghi e dal ministro Franco è molto. La strategia di politica economica e gran parte delle scelte sono in sintonia e riflettono le priorità indicate dal Pd". Così in un post su Fb Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze nella Segreteria del Pd. "Il taglio del cuneo fiscale per lavoratori e imprese. La riforma in senso universalistico degli ammortizzatori sociali. La proroga del super bonus e incentivi per l'edilizia, l'innovazione tecnologica e la ricerca su un orizzonte temporale di medio periodo. Un fondo per calmierare i costi delle bollette luce e gas. Più risorse per sanità, anziani non autosufficienti, scuola e trasporto pubblico. Interventi di flessibilizzazione ...