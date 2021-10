Manovra da 23 miliardi. Pensioni: spunta quota 102, più risorse per il Reddito. Proroga superbonus ma solo per i condomini (Di martedì 19 ottobre 2021) Via libera all'unanimità dal Consiglio dei ministri al Documento programmatico di bilancio (Dpb) che disegna la cornice della Manovra. Nel corso della riunione la Lega ha espresso una... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 19 ottobre 2021) Via libera all'unanimità dal Consiglio dei ministri al Documento programmatico di bilancio (Dpb) che disegna la cornice della. Nel corso della riunione la Lega ha espresso una...

Advertising

carlosibilia : Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. I… - repubblica : Governo, verso una manovra da 23 miliardi. Salta Opzione donna. Quota 102 e 104 per le pensioni. Taglio del cuneo p… - ilgiornale : Il Documento programmatico di #bilancio ha ricevuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Molte le novità in a… - GiovannaCalabr9 : RT @meteosergio1: Invece di rinnovare, anche se con meno fondi, il #Superbonus, avrei dedicato quei fondi a ristrutturazioni scolastiche an… - franser_real : ?? #ULTIMORA Approvato il documento di Bilancio: 8 miliardi per il taglio delle tasse -