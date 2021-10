Manovra da 23 miliardi, otto per il taglio delle tasse. Pensioni, in cabina di regia proposta quota 102 nel 2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) Pensioni , la platea dei lavoratori che potrebbe andare uscire dal lavoro con quota 102 con un'età minima di 64 anni è di circa 50mila l'anno. Lo si apprende da fonti sindacali. E sul tema Pensioni ha ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021), la platea dei lavoratori che potrebbe andare uscire dal lavoro con102 con un'età minima di 64 anni è di circa 50mila l'anno. Lo si apprende da fonti sindacali. E sul temaha ...

Agenzia_Ansa : Manovra da 25 miliardi, oggi cabina di regia e Cdm.?Tra le ipotesi quota 102 e stretta anti-furbetti sul reddito di… - carlosibilia : Nella Manovra 2022 confermato lo stanziamento per il reddito di cittadinanza e la proroga al 2023 del superbonus. I… - fattoquotidiano : Manovra, Fi e Iv chiedono 10 miliardi per il taglio Irpef. Scontro sul reddito, Conte: “Lo rendiamo più efficace”.… - eziomauro : Manovra, verso 23 miliardi. Salta Opzione Donna e l'aggio sulle cartelle. Quota 102 e 104 per le pensioni… - infoitinterno : Manovra verso 23 miliardi, pensioni: spunta quota 102. Proroga superbonus ma solo per i condomini -