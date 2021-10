Manchester United, Rashford: «Atalanta aggressiva, crea problemi» (Di martedì 19 ottobre 2021) Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta Marcus Rashford, attaccante del Manchester United, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa raccolte da tuttomercatoweb.com. CONDIZIONE – «Quando sei in un club come lo United può succedere di tutto. Basta perdere una partita. Noi come giocatori dobbiamo pensare a cosa fare meglio, ne abbiamo parlato come gruppo. La partita successiva è sempre una grande occasione per noi». LITE DOPO IL LEICESTER – «Non solo quando c’è una sconfitta, ma è importante pure quando si vince, anzi forse di più ancora. Con il Leicester, e non parlo della ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Marcus, attaccante del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’Marcus, attaccante del, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro l’. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa raccolte da tuttomercatoweb.com. CONDIZIONE – «Quando sei in un club come lopuò succedere di tutto. Basta perdere una partita. Noi come giocatori dobbiamo pensare a cosa fare meglio, ne abbiamo parlato come gruppo. La partita successiva è sempre una grande occasione per noi». LITE DOPO IL LEICESTER – «Non solo quando c’è una sconfitta, ma è importante pure quando si vince, anzi forse di più ancora. Con il Leicester, e non parlo della ...

Advertising

VeneziaFC_IT : Sergio Romero al Venezia FC. Romero è il portiere con più presenze di tutti i tempi nella nazionale argentina e ne… - InvictosSomos : ? Min 19. Leicester City 0-1 Manchester United. ? Min 31. Leicester City 1-1 Manchester United. ? Min 78. Leicester… - ENJOYBET_OIA : #ChampionsLeague: #Atalanta da Goal col Manchester United. Juventus favorita in casa dello Zenit su #Enjoybet… - LeBombeDiVlad : ?? #ManchesterUnited, #Diallo può andare via in prestito a Gennaio Le dichiarazioni di #Solskjær ???? #LBDV… - zazoomblog : Manchester United Solskjaer: «Momento difficile sento la pressione. Ronaldo…» - #Manchester #United #Solskjaer: -