Manchester United | pronto un italiano se salta Solskjaer

(Di martedì 19 ottobre 2021) Ildi Ole Gunnarnon sta vivendo un momento facile. In Premier League si ritrovano in quinta posizione, a meno 5 punti dal Chelsea e terzi nel girone di Champions League. Conte InterPrestazioni poco convincenti di Cristiano Ronaldo e compagni, che mettono in pericolo la panchina del tecnico. Per i bookie, uno dei possibili sostituiti potrebbe essere Antonio Conte, reduce dalla vittoria dello scudetto con l’Inter e attualmente senza squadra. Per gli esperti l’arrivo ai Red Devils, entro il 31 dicembre 2021, dell’ex tecnico dell’Inter vale 5 volte la posta. LEGGI ANCHE: Marotta risponde alla frecciatina di Bonucci: le parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani con il Manchester United. Marten De Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa della sfida al Manchester United. CONDIZIONI - "Quando perdi le prime quattro partite della stagione sei ... Grande sfida europea per l'Atalanta, che domani sera alle ore 21 scenderà in campo a Old Trafford contro il Manchester United nella gara valida per la terza giornata del girone F che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Queste le dichiarazioni del tecnico nerazzurro: "Il risultato di domani dipenderà ... L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista del match con il Manchester United e ha elogiato Cristiano Ronaldo: "Cristiano Ronaldo non lo ...