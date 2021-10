Manchester United-Atalanta domani in tv: canale, orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di martedì 19 ottobre 2021) domani in tv Manchester United-Atalanta, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. All’Old Trafford andrà in scena quello che ha tutta l’aria di essere lo scontro diretto per il primo posto nel girone. I Red Devils di Cristiano Ronaldo sono reduci dalla vittoria al fotofinish col Villarreal. Gli uomini di Gasperini arrivano invece dal successo sullo Young Boys. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di mercoledì 20 ottobre. La partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite) e in streaming su Sky Go, Now Tv e Infinity +. I TELECRONISTI DELLA TERZA GIORNATA SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021)in tv, sfida valevole per la terza giornata dei gironi di. All’Old Trafford andrà in scena quello che ha tutta l’aria di essere lo scontro diretto per il primo posto nel girone. I Red Devils di Cristiano Ronaldo sono reduci dalla vittoria al fotofinish col Villarreal. Gli uomini di Gasperini arrivano invece dal successo sullo Young Boys. Fischio d’inizio fissato alle ore 21.00 di mercoledì 20 ottobre. La partita verrà trasmessa insu Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite) e insu Sky Go, Now Tv e Infinity +. I TELECRONISTI DELLA TERZA GIORNATA SportFace.

