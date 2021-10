Mancherà l’acqua, sindaco ordina “giovedì scuole chiuse” (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Mango Piemonte (Sa) – Il sindaco Francesco Di Giacomo firma l’ordinanza comunale di “chiusura delle strutture scolastiche comunali in via La Rocca a causa della sospensione del servizio idrico”. Nel documento si legge: “L’Ausino S.p.A. avverte che ‘per eseguire un importante intervento di risanamento di un tronco dell’acquedotto in località di Ogliara, l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 22 del 20 ottobre alle ore 22 del giorno dopo’. La sospensione del servizio idrico interesserà l’intero territorio comunale con conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche nonché, l’assicurazione dell’uso di acqua corrente all’interno degli edifici. Allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del servizio idrico alle predette ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Mango Piemonte (Sa) – IlFrancesco Di Giacomo firma l’nza comunale di “chiusura delle strutture scolastiche comunali in via La Rocca a causa della sospensione del servizio idrico”. Nel documento si legge: “L’Ausino S.p.A. avverte che ‘per eseguire un importante intervento di risanamento di un tronco dell’acquedotto in località di Ogliara, l’erogazione idrica verrà sospesa dalle ore 22 del 20 ottobre alle ore 22 del giorno dopo’. La sospensione del servizio idrico interesserà l’intero territorio comunale con conseguente impossibilità di funzionamento dei servizi igienici presenti nelle strutture scolastiche nonché, l’assicurazione dell’uso di acqua corrente all’interno degli edifici. Allo stato non sussistono soluzioni alternative idonee ad assicurare la continuità del servizio idrico alle predette ...

