Mamoru Hosoda a Roma: "Non ho nessuna intenzione di fare film in live action"

Abbiamo partecipato alla masterclass, organizzata da Alice nella città nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, di Mamoru Hosoda, uno dei registi giapponesi d'animazione più apprezzati dal pubblico che vedrà il suo nuovo film, Belle, nelle sale italiane dal 20 gennaio 2022. Nella vita di ognuno ci sono film che toccano corde dell'animo così profonde da colpire alla prima visione e ci sono registi che con le loro opere riescono a raccontare qualcosa in un modo talmente personale e speciale da lasciare estasiati. Mamoru Hosoda è uno di quelli: grazie al suo modo di raccontare così unico e famigliare, si è imposto nell'olimpo dei registi d'animazione più apprezzati e stimati in tutto il mondo. Non abbiamo usato l'aggettivo famigliare a caso, perché è innegabile che in ...

