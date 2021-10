Maldini | “Servono nove punti per passare il turno | dipende tutto da noi”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Paolo, dirigente del Milan, ha parlato così ai microfoni di ‘Mediaset’ a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Porto, valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League:“Zerodopo due partite, chiaramente stasera i trepeseranno di più. Ma non è una gara da dentro o fuori, per avere delle chance di passaggio delsta a noi. Non dobbiamo snaturarci, al di là delle assenze e degli avversari”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

1 A pochi minuti dalla sfida con il Porto, Paoloha presentato la gara ai microfoni di Mediaset: 'Non sarà una gara da dentro o fuori, per sperare di passare il turno cinove punti. Le assenze? non ci snatureremo, ma non sarà facile. ...Lì dobbiamo crescere,95 minuti di alto livello'. Tanti gli indisponibili: 'Dispiace aver ... 'Krunic può partire dall'inizio, si gioca il posto con- prosegue Pioli - La sua condizione ...Il dirigente rossonero ha parlato a Mediaset nel prepartita di Porto-Milan e ha spiegato l'importanza della gara in ottica qualificazione.Il dirigente del Milan, Paolo Maldini, è intervenuto ai microfoni di 'Mediaset' a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida contro il Porto, valida per la terza giornata della fase a gironi della ...