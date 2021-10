Mai tanti tamponi in un giorno. Corona virus: Italia, 74546 attualmente positivi a test (-1817 in un giorno) con 131655 decessi (70) e 4515987 guariti (4442). Totale di 4722188 casi (2697) Dati della protezione civile: effettuati 662000 tamponi (Di martedì 19 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Mai tanti tamponi in un giorno. Corona virus: Italia, 74546 attualmente positivi a test (-1817 in un giorno) con 131655 decessi (70) e 4515987 guariti (4442). Totale di 4722188 casi (2697) <small class="subtitle">Dati della protezione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Maiin un(-in un) con(70) e).di) ...

