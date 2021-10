Mafia: ergastolo ostativo, proposta di legge della Fondazione Falcone (Di martedì 19 ottobre 2021) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - La presidenza della Fondazione Giovanni Falcone ha elaborato una proposta di legge di riforma della normativa sul cosiddetto ergastolo ostativo (art. 4 bis Ordinamento Penitenziario). Ad aprile scorso la Consulta, sollevando dubbi di costituzionalità sulla legge esistente, ha invitato il legislatore a provvedere a una riforma entro maggio del 2022. Proprio in questi giorni in Commissione Giustizia, alla Camera, è in corso una discussione su alcuni testi. La Fondazione, con la sua proposta, intende dare un contributo auspicando che possa essere d'aiuto alle forze politiche a trovare una sintesi. Per questo, oggi stesso, invierà il testo predisposto a tutti i componenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - La presidenzaGiovanniha elaborato unadidi riformanormativa sul cosiddetto(art. 4 bis Ordinamento Penitenziario). Ad aprile scorso la Consulta, sollevando dubbi di costituzionalità sullaesistente, ha invitato il legislatore a provvedere a una riforma entro maggio del 2022. Proprio in questi giorni in Commissione Giustizia, alla Camera, è in corso una discussione su alcuni testi. La, con la sua, intende dare un contributo auspicando che possa essere d'aiuto alle forze politiche a trovare una sintesi. Per questo, oggi stesso, invierà il testo predisposto a tutti i componenti ...

Mafia, Fondazione Falcone: la proposta sull’ergastolo ostativo Iniziative in favore delle vittime, effettiva partecipazione alle forme di giustizia riparativa, e, soprattutto, alla realizzazione del diritto alla verità, assenza di collegamenti attuali con la crim ...

