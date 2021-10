MacBook Pro con notch e display mini-LED (Di martedì 19 ottobre 2021) Anche il nuovo MacBook Pro ha il notch che ospita un Webcam 1080p. Apple ha annunciato la sua tanto attesa importante riprogettazione per il suo portatile, con configurazioni con chip M1 Pro ed M1? Max, un display mini-LED con ProMotion, una porta HDMI e lettore di schede SDXC, ricarica con MagSafe 3 e altro ancora. Il MacBook Pro presenta un nuovo design ed è disponibile con display da 14,2 pollici e 16,2 pollici. Il modello da 14,2 pollici ha uno spessore di 15,5 mm e pesa 1,61 kg, mentre il modello da 16,2 pollici ha uno spessore di 16,8 mm e pesa 2,17 kg. Il nuovissimo involucro in alluminio contiene anche un design termico completamente nuovo. Continua ad essere disponibile in argento e grigio siderale. Apple guadagna dai giochi più di Microsoft, Nintendo e Sony ... Leggi su pantareinews (Di martedì 19 ottobre 2021) Anche il nuovoPro ha ilche ospita un Webcam 1080p. Apple ha annunciato la sua tanto attesa importante riprogettazione per il suo portatile, con configurazioni con chip M1 Pro ed M1? Max, un-LED con ProMotion, una porta HDMI e lettore di schede SDXC, ricarica con MagSafe 3 e altro ancora. IlPro presenta un nuovo design ed è disponibile conda 14,2 pollici e 16,2 pollici. Il modello da 14,2 pollici ha uno spessore di 15,5 mm e pesa 1,61 kg, mentre il modello da 16,2 pollici ha uno spessore di 16,8 mm e pesa 2,17 kg. Il nuovissimo involucro in alluo contiene anche un design termico completamente nuovo. Continua ad essere disponibile in argento e grigio siderale. Apple guadagna dai giochi più di Microsoft, Nintendo e Sony ...

ShokeenSanchit : Apple MacBook Pro series launched!! 14inch 16GB+512GB SSD,M1 Pro,8 Core CPU, 14 Core GPU Price starts in India -1,9… - yabhishekhd : Apple MacBook Pro Indian ???? price Apple MacBookPro 14? - M1 Pro 512 GB ?1,94,900 1 TB ?2,39,900 Apple MacBook Pr… - yabhishekhd : Apple MacBook Pro price 14” $1999 16” $2499 #AppleEvent - OrazioGuarnera : @gbrotiniyt la tacca su MacBook Pro non mi piace per niente senza Face ID - domenicopanacea : RT @domenicopanacea: A voi piace il design del MacBook Pro con notch? -