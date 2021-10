Lutto nella politica italiana. Uomo di grande rilievo, è morto dopo un brutto incidente stradale (Di martedì 19 ottobre 2021) Lutto nella politica italiana. Se n’è andato a 65 anni, a causa di un violentissimo incidente stradale con la moto che non gli ha lasciato alcuno scampo. Guidava un mezzo di grossa cilindrata, che per cause in corso di accertamento si è schiantata contro alcune automobili parcheggiate. dopo il terribile sinistro, è stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Le sue ferite si sono infatti rivelate troppo gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono recati gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del caso dopo l’incidente. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la sua moto si sarebbe scontrata prima con ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 ottobre 2021). Se n’è andato a 65 anni, a causa di un violentissimocon la moto che non gli ha lasciato alcuno scampo. Guidava un mezzo di grossa cilindrata, che per cause in corso di accertamento si è schiantata contro alcune automobili parcheggiate.il terribile sinistro, è stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto pocol’arrivo nel nosocomio. Le sue ferite si sono infatti rivelate troppo gravi. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, si sono recati gli agenti della polizia locale, impegnati nei rilievi del casol’. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la sua moto si sarebbe scontrata prima con ...

TgrRaiLombardia : E' morto nella notte, stroncato da un infarto, Luigi Amicone, 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono i… - corrmezzogiorno : #Napoli Lutto nel giornalismo e nella cultura, addio a Raviele - NapoliToday : #Cronaca Lutto nella Chiesa di Napoli: addio a padre Eduardo - edumaestra : RT @cjmimun: Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa dovuta ad un infarto nella notte di Luigi Am… - tweetnewsit : ? 'UN INFARTO LO HA PORTATO VIA NELLA NOTTE'. UN LUTTO DEVASTANTE: PER FORZA ITALIA NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA ????… -