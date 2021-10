Lutto nella musica italiana: ci ha lasciati nella notte (Di martedì 19 ottobre 2021) A dare la notizia della scomparsa del musicista è stato Nicholas Cerri, figlio del musicista. “Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affetto Franco Cerri, grande musicista e grande uomo. Fai buon viaggio, babbo”, si legge sulla pagina Facebook dell’uomo. #FOTO A FINE ARTICOLO Nato a Milano nel 1926, nel 1954 entrò a far parte dell’orchestra di Gorni Kramer. Nel 1980 aveva fondato un duo con il pianista Enrico Intra, collega insieme al quale aveva fondato la Civica scuola di jazz. Pochi anni fa aveva festeggiato i suoi 90 anni sul palco del Teatro Dal Verme di Milano. Durante la sua lunghissima carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Django Reinhardt, Chet Baker, Gerry Mulligan, Billie Holiday, Stéphane Grappelli, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Tullio De Piscopo, Pino Presti, Jean Luc Ponty. Intra ha confermato la notizia della scomparsa.È morto a 95 ... Leggi su howtodofor (Di martedì 19 ottobre 2021) A dare la notizia della scomparsa del musicista è stato Nicholas Cerri, figlio del musicista. “Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affetto Franco Cerri, grande musicista e grande uomo. Fai buon viaggio, babbo”, si legge sulla pagina Facebook dell’uomo. #FOTO A FINE ARTICOLO Nato a Milano nel 1926, nel 1954 entrò a far parte dell’orchestra di Gorni Kramer. Nel 1980 aveva fondato un duo con il pianista Enrico Intra, collega insieme al quale aveva fondato la Civica scuola di jazz. Pochi anni fa aveva festeggiato i suoi 90 anni sul palco del Teatro Dal Verme di Milano. Durante la sua lunghissima carriera, ha collaborato con artisti del calibro di Django Reinhardt, Chet Baker, Gerry Mulligan, Billie Holiday, Stéphane Grappelli, Lee Konitz, Dizzy Gillespie, Tullio De Piscopo, Pino Presti, Jean Luc Ponty. Intra ha confermato la notizia della scomparsa.È morto a 95 ...

TgrRaiLombardia : E' morto nella notte, stroncato da un infarto, Luigi Amicone, 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono i… - veracruz777 : RT @windsweptmacy: Lei ha guardato l'alba sul parco al tramonto Pregando per il lutto, cercando un segno Lei ha guardato l'alba sul parco… - Tempi_it : RT @cjmimun: Lutto nel mondo della politica e del giornalismo milanese per la morte improvvisa dovuta ad un infarto nella notte di Luigi Am… - IpensieriA : Triste notizia, il mondo del cinema è in lutto, l'attore Jason Statham conosciuto per il suo ruolo come Frank Marti… - AliceMonni : RT @TgrRaiLombardia: E' morto nella notte, stroncato da un infarto, Luigi Amicone, 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono in l… -