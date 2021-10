Lutto nel mondo della Politica italiana: muore il candidato di Forza Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Lutto nella Politica milanese, nella notte è arrivata, improvvisa, la morte di Luigi Amicone, fondatore del settimanale Tempi e già consigliere comunale di Forza Italia. Nella notte a cavallo tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre è morto nella sua casa di Milano, a causa di un malore improvviso, Luigi Amicone uno dei personaggi di spicco della cultura della Politica milanese. Aveva 65 anni. —>>> Leggi anche Colin Powell choc: il politico morto di Covid aveva fatto il vaccino Luigi Tommaso Amicone, questo il suo nome completo, è stato uno dei promotori del movimento di Don Luigi Giussani Comunione e Liberazione, un movimento che ha segnato tanto parte della Politica milanese dalla seconda metà degli Anni Settanti ... Leggi su ck12 (Di martedì 19 ottobre 2021)nellamilanese, nella notte è arrivata, improvvisa, la morte di Luigi Amicone, fondatore del settimanale Tempi e già consigliere comunale di. Nella notte a cavallo tra lunedì 18 e martedì 19 ottobre è morto nella sua casa di Milano, a causa di un malore improvviso, Luigi Amicone uno dei personaggi di spiccoculturamilanese. Aveva 65 anni. —>>> Leggi anche Colin Powell choc: il politico morto di Covid aveva fatto il vaccino Luigi Tommaso Amicone, questo il suo nome completo, è stato uno dei promotori del movimento di Don Luigi Giussani Comunione e Liberazione, un movimento che ha segnato tanto partemilanese dalla seconda metà degli Anni Settanti ...

