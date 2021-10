Lulù vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip, Gianmaria la trattiene e la sprona: “Dove vai? Devi rimanere qui” (Di martedì 19 ottobre 2021) In un momento di sconforto Lulù vuole abbandonare la casa del Grande Fratello Vip ma Gianmaria la trattiene e la L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di martedì 19 ottobre 2021) In un momento di sconfortoladelVip malae la L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

CascioloRino : Ho scoperto uno più ossessionato da Manuel di Lulù ; non parla di altro MANUEL solo Manuel ; secondo me sei Lulù s… - Domenico1oo777 : Quello che voglio dire e'che io non voglio affatto che Manuel si metta con Lulu'...non me ne importa nulla...se non… - Aurix957 : #gfvip Gianmaria è molto leggero nei rapporti , vuole divertirsi ecc. La scenata di Sophie lha vista too much.. Lui… - Framas_LM : @brrr20lola O non avete capito niente di lui. Lui con le sorelle ha sempre avuto un bel rapporto, non esiste solo L… - Anna19747174 : Mo ve la prendete con lulù perché vuole il nesquik.. Anche meno quanto siete pensanti frustrate di merda #GFVIP #gfvip #lulù #LuluSelassie -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù vuole Lulù vuole lasciare il GF Vip 6: la richiesta agli autori del programma Durante l'ultima diretta Lulù ha confessato di aver subito molestie quando aveva 15 anni e a seguire avrebbe chiesto agli autori del GF Vip di non mandare più in onda le sue clip in compagnia di ...

Grande Fratello Vip: "Francesca conosce perfettamente il mezzo televisivo, gioca a fare la svampita" parla Adriana Volpe ... l'opinionista sembra aver le idee abbastanza chiare: "Manuel si è allontanato da Lulù perché in questo momento ha altre priorità e vuole fare un percorso, all'interno della casa, libero, senza ...

