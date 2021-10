Luigi Amicone, simpatico incazzoso, aveva chiara come pochi l’alternativa tra l’essere e il nulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Il primo messaggio è delle dieci di sera di lunedì: “È morto Raffaele Tiscar in un incidente”. Il secondo è di nove ore dopo, le sette di mattina di martedì: “È morto Luigi Amicone”. Ero amico di entrambi dagli anni dell’università. Lele era il responsabile degli universitari di Cl di Firenze, Luigi di quelli della Cattolica di Milano, io di quelli di Torino. Lele e Luigi avevano la stessa età, 65 anni. Lele ha fatto il consigliere comunale, il deputato, il manager, il vicesegretario generale a Palazzo Chigi con Matteo Renzi, il capo di gabinetto al ministero dell’Ambiente e ora si occupava di servizi alla persona, passione sociale che lo vedeva implicato in prima persona come famiglia affidataria della rete famiglie di Associazione cometa di Como. È morto in moto. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) Il primo messaggio è delle dieci di sera di lunedì: “È morto Raffaele Tiscar in un incidente”. Il secondo è di nove ore dopo, le sette di mattina di martedì: “È morto”. Ero amico di entrambi dagli anni dell’università. Lele era il responsabile degli universitari di Cl di Firenze,di quelli della Cattolica di Milano, io di quelli di Torino. Lele eno la stessa età, 65 anni. Lele ha fatto il consigliere comunale, il deputato, il manager, il vicesegretario generale a Palazzo Chigi con Matteo Renzi, il capo di gabinetto al ministero dell’Ambiente e ora si occupava di servizi alla persona, passione sociale che lo vedeva implicato in prima personafamiglia affidataria della rete famiglie di Associazioneta di Como. È morto in moto. ...

