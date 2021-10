Luce dei tuoi occhi, trama 5^ puntata 20 ottobre: la confessione di Luigi (Di martedì 19 ottobre 2021) Luce dei tuoi occhi torna domani 20 ottobre con una nuova appassionante puntata. Le anticipazioni inerenti questa puntata rivelano che Luigi prima di morire, ha scritto una lettera nella quale ha confessato di aver investito Valentina con l'auto di Enrico mentre Luca chiederà a lui e ad Emma di nasconderlo fino a quando non potrà dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, si scoprirà il motivo per il quale la Conti è tornata a Vicenza e le ragazze saranno arrabbiate con lei. Infine, la donna riceverà una telefonata che la turberà molto. Luce dei tuoi occhi, trama 20 ottobre: Luigi confessa con una lettera di aver investito Valentina La trama ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 ottobre 2021)deitorna domani 20con una nuova appassionante. Le anticipazioni inerenti questarivelano cheprima di morire, ha scritto una lettera nella quale ha confessato di aver investito Valentina con l'auto di Enrico mentre Luca chiederà a lui e ad Emma di nasconderlo fino a quando non potrà dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, si scoprirà il motivo per il quale la Conti è tornata a Vicenza e le ragazze saranno arrabbiate con lei. Infine, la donna riceverà una telefonata che la turberà molto.dei20confessa con una lettera di aver investito Valentina La...

