Luca Carta dai Social alle Stelle un Hairstylist di successo (Di martedì 19 ottobre 2021) Vi ricordate? abbiamo lasciato Luca al Festival del Cinema di Venezia. Ecco alcune foto Luca Carta non si ferma mai, infatti dopo il Festival del Cinema di Venezia, ha fatto un backstage con delle modelle per uno stilista che ha presentato la sua collezione alla Paris Fashion Week, ha poi pettinato per uno shooting sempre a Parigi durante la Fashion Week per Fabio Porliod. Da Gennaio ci saranno altri backstage e sfilate molto interessanti sempre con celebrità e modelle. altre foto e altre informazioni potrete trovarle sul profilo IG di Luca Carta Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 19 ottobre 2021) Vi ricordate? abbiamo lasciatoal Festival del Cinema di Venezia. Ecco alcune fotonon si ferma mai, infatti dopo il Festival del Cinema di Venezia, ha fatto un backstage con delle modelle per uno stilista che ha presentato la sua collezione alla Paris Fashion Week, ha poi pettinato per uno shooting sempre a Parigi durante la Fashion Week per Fabio Porliod. Da Gennaio ci saranno altri backstage e sfilate molto interessanti sempre con celebrità e modelle. altre foto e altre informazioni potrete trovarle sul profilo IG di

Advertising

luca_ceo : RT @gr_grim: Avete resuscitato un partito moribondo e impresentabile come il PD, che stava letteralmente sull'orlo della scomparsa. Vi siet… - Luigi98223847 : @Luca_Gualtieri1 La domanda nasce spontanea...Con i veicoli commerciali come stiamo messi? Sapete,in italia TUTTO v… - Luca_Fantuzzi : @zarlino Può essere. Mi ci vedo poco a fare la spesa con lo SPID o con la carta d'identità, però - ripeto - magari… - CastingNewsPro : Si cercano maestranze e tecnici per il film diretto da Luca Lucini “Le mie ragazze di carta” #lucalucini… - Luca_Dei : RT @LaVeritaWeb: Nemmeno i Paesi che si trovano più indietro con la campagna vaccinale hanno esteso l'obbligo del certificato come imposto… -