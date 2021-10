Love is in the air, trama 19 ottobre: Selin pazza di gelosia (Di martedì 19 ottobre 2021) Una brutta delusione è in arrivo per Selin Atakan, come segnala la trama di Love is in the air di oggi, martedì 19 ottobre. La ragazza, infatti, ha ricevuto una bellissima sorpresa da Serkan che, per rimediare al fatto di aver dimenticato il suo compleanno, le ha poi organizzato una meravigliosa e sontuosa festa a sorpresa mandando Eda in tilt. La Yildiz, infatti, dopo il momento di vicinanza vissuto con Bolat poco prima, quando l'ha aiutata a preparare nuovamente la sua presentazione per un importante cliente della Art Life, era convinta che il ragazzo si stesse riavvicinando a lei. Vedendo poi Selin e Serkan abbracciati e felici davanti al tavolo della festa, Eda si è risentita e, in preda alla disperazione e alla delusione, ha abbandonato la sala uscendo in piena tempesta di neve. La felicità di ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 19 ottobre 2021) Una brutta delusione è in arrivo perAtakan, come segnala ladiis in the air di oggi, martedì 19. La ragazza, infatti, ha ricevuto una bellissima sorpresa da Serkan che, per rimediare al fatto di aver dimenticato il suo compleanno, le ha poi organizzato una meravigliosa e sontuosa festa a sorpresa mandando Eda in tilt. La Yildiz, infatti, dopo il momento di vicinanza vissuto con Bolat poco prima, quando l'ha aiutata a preparare nuovamente la sua presentazione per un importante cliente della Art Life, era convinta che il ragazzo si stesse riavvicinando a lei. Vedendo poie Serkan abbracciati e felici davanti al tavolo della festa, Eda si è risentita e, in preda alla disperazione e alla delusione, ha abbandonato la sala uscendo in piena tempesta di neve. La felicità di ...

