Love is in the air, anticipazioni oggi 19 ottobre: Serkan salverà Eda (Di martedì 19 ottobre 2021) Love is in the Air, anticipazioni oggi martedì 19 ottobre di Love is in the Air, secondo appuntamento della settimana in onda intorno alle 16.50. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda è fuggita, si persa ed è ferita: Serkan la trova e la conduce in un capanno. Intanto Selin bacia Deniz mentre Aydan colpisce lo chef Alexander con una bottiglia. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadrà oggi martedì 19 ottobre ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana? Serkan ... Leggi su piusanipiubelli (Di martedì 19 ottobre 2021)is in the Air,martedì 19diis in the Air, secondo appuntamento della settimana in onda intorno alle 16.50. Che accadràai due protagonisti,ed Eda, della soap opera ambientata a Istanbul? Eda è fuggita, si persa ed è ferita:la trova e la conduce in un capanno. Intanto Selin bacia Deniz mentre Aydan colpisce lo chef Alexander con una bottiglia.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip, intorno alle 16.50. Che cosa accadràmartedì 19ai due protagonisti della romantica soap ora che la storia sta andando in una direzione molto strana?...

