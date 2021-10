Love is in the air, anticipazioni al 30 ottobre: Serkan bacia Eda, ma... (Di martedì 19 ottobre 2021) Serkan Bolat, ad un certo punto, si renderà conto di non poter fare a meno di pensare ad Eda e così cercherà in tutti i modi di ricordarsi di lei. L'uomo, come rivelano le anticipazioni Love is in the air al 30 ottobre, organizzerà una cena a sorpresa per lei e nel corso della serata, la bacerà per cercare di ricordarsi di lei. Tuttavia, le cose, non andranno per il verso giusto. Love is in the air, trame al 30 ottobre: Serkan non fa altro che pensare ad Eda Eda, dal momento in cui Serkan è tornato ad Istanbul senza nessun ricordo della loro storia d'amore, farà di tutto per cercare di fargli recuperare la memoria e nonostante il ritorno di Selin con la quale il Bolat intraprenderà una relazione, non vorrà arrendersi. La Yildiz affronterà le ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 19 ottobre 2021)Bolat, ad un certo punto, si renderà conto di non poter fare a meno di pensare ad Eda e così cercherà in tutti i modi di ricordarsi di lei. L'uomo, come rivelano leis in the air al 30, organizzerà una cena a sorpresa per lei e nel corso della serata, la bacerà per cercare di ricordarsi di lei. Tuttavia, le cose, non andranno per il verso giusto.is in the air, trame al 30non fa altro che pensare ad Eda Eda, dal momento in cuiè tornato ad Istanbul senza nessun ricordo della loro storia d'amore, farà di tutto per cercare di fargli recuperare la memoria e nonostante il ritorno di Selin con la quale il Bolat intraprenderà una relazione, non vorrà arrendersi. La Yildiz affronterà le ...

