Love is in the air, anticipazioni 20 ottobre: Serkan cede le quote dell’Art Life (Di martedì 19 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata mercoledì 20 ottobre. Serkan cede le quote della sua azienda, la Art Life: cosa succede? anticipazioni Love is in the Air / Serkan in lacrime (via social)Selin e Deniz hanno provato a mettere tremendamente in difficoltà Eda. La Yildiz si trova ad Istanbul per la presentazione di un progetto importantissimo per la Art Life, ma il file è stato cancellato in segreto. In suo soccorso, però, arriva Serkan che aiuta la ragazza a portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Nessuno sa che il Bolat ha agito per aiutare Eda tranne Engin che pur mantenendo il segreto mette l’imprenditore nei guai. Piril crede che ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata mercoledì 20ledella sua azienda, la Art: cosa sucis in the Air /in lacrime (via social)Selin e Deniz hanno provato a mettere tremendamente in difficoltà Eda. La Yildiz si trova ad Istanbul per la presentazione di un progetto importantissimo per la Art, ma il file è stato cancellato in segreto. In suo soccorso, però, arrivache aiuta la ragazza a portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Nessuno sa che il Bolat ha agito per aiutare Eda tranne Engin che pur mantenendo il segreto mette l’imprenditore nei guai. Piril crede che ...

Advertising

mikvndric : AVRÒ CARDAN CARTACEO NO VABBE THE LOVE OF MY LIFE - Mattiabuonocore : Se Mediaset ha messo Pomeriggio Cinque l'ha fatto per un motivo e sapeva benissimo quali potevano essere i pro e i… - solonelygolden : HO VINTO IO mamma si alza dal letto cantando 'LOVE IS ONLY FOR THE BRAVE' e visto che ero troppo incredula le chie… - BarbieXanax : La recensione di #PromisingYoungWoman - #UnaDonnaPromettente è online ?! un'analisi approfondita dei colori, regia,… - tuttopuntotv : Canale 5, cambio programmazione: addio a Love is in the air e ritorno di Bonolis #Canale5 -