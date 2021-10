Love is in the air, anticipazioni 20 ottobre: Serkan cede le azioni della società (Di martedì 19 ottobre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata mercoledì 20 ottobre. Serkan cede le quote della sua azienda, la Art Life: cosa succede? Serkan in difficoltàSelin e Deniz hanno provato a mettere tremendamente in difficoltà Eda. La Yildiz si trova ad Istanbul per la presentazione di un progetto importantissimo per la Art Life, ma il file è stato cancellato in segreto. In suo soccorso, però, arriva Serkan che aiuta la ragazza a portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Nessuno sa che il Bolat ha agito per aiutare Eda tranne Engin che pur mantenendo il segreto mette l’imprenditore nei guai. Piril crede che Serkan stia organizzando una festa a sorpresa per Selin ed ora è costretto ad ... Leggi su vesuvius (Di martedì 19 ottobre 2021)is in the air: prossima puntata mercoledì 20le quotesua azienda, la Art Life: cosa sucin difficoltàSelin e Deniz hanno provato a mettere tremendamente in difficoltà Eda. La Yildiz si trova ad Istanbul per la presentazione di un progetto importantissimo per la Art Life, ma il file è stato cancellato in segreto. In suo soccorso, però, arrivache aiuta la ragazza a portare a termine il lavoro nel migliore dei modi. Nessuno sa che il Bolat ha agito per aiutare Eda tranne Engin che pur mantenendo il segreto mette l’imprenditore nei guai. Piril crede chestia organizzando una festa a sorpresa per Selin ed ora è costretto ad ...

