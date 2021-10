Lotito | oggi il giorno del giudizio sul caso tamponi

(Di martedì 19 ottobre 2021) Nuovo atto nel. Come riporta la Gazzetta dello Sport, questa mattina alle ore 11.00 verrà giudicata, per la seconda volta, la posizione del presidente della Lazio, così come quella dei medici Pulcini e Rodia, dalla Corte d’Appello federale. Il dispositivo della sentenza è atteso stasera. Il quotidiano sottolinea che la posizione più delicata L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Lotito oggi

la Corte d'Appello si esprimerà su Claudioin merito alla questione dei tamponi in casa Lazio: le ultime Nuovo capitolo della vicenda tamponi Lazio.infatti la Corte d'appello ...Si riparte questa mattina con una diversa composizione della Corte: Torsello in secondo grado aveva condannatoe i medici della Lazio (Pulcini e Rodia) a dodici mesi di ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, il caso Lazio-tamponi vive oggi un nuovo, fondamentale, atto: la posizione di Claudio Lotito, così come quella dei due medici Pulcini e Rodia, verrà infatti giudi ...La posizione del presidente biancoceleste, così come quella dei due medici Pulcini e Rodia, verrà infatti giudicata - per la seconda volta - dalla Corte d’appello federale. La sentenza di oggi — La Co ...