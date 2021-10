Lockdown per Covid: la Lettonia chiude a causa della bassa percentuale di vaccinati (Di martedì 19 ottobre 2021) 21 ottobre - 15 novembre, sono le date che segnano, per il momento, l'inizio e la fine di un periodo di Lockdown per la Lettonia. Quattro settimane di serrata totale che serviranno per ostacolare la diffusione del virus e porre un freno all'epidemia in un Paese che paga dazio alla bassa percentuale di vaccinati. Lettonia, cosa chiuderà? Sarà Lockdown vero. In Lettonia è previsto tutto quello che identifica una serrata totale. Non si potrà uscire tra le 20 e le 5 del mattino, chiuderanno scuole, attività di ristorazione e qualsiasi tipo di realtà che non sia riconducibile ad una sfera di necessità primarie. Lockdown Lettonia a causa dei pochi ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 19 ottobre 2021) 21 ottobre - 15 novembre, sono le date che segnano, per il momento, l'inizio e la fine di un periodo diper la. Quattro settimane di serrata totale che serviranno per ostacolare la diffusione del virus e porre un freno all'epidemia in un Paese che paga dazio alladi, cosarà? Saràvero. Inè previsto tutto quello che identifica una serrata totale. Non si potrà uscire tra le 20 e le 5 del mattino,ranno scuole, attività di ristorazione e qualsiasi tipo di realtà che non sia riconducibile ad una sfera di necessità primarie.dei pochi ...

