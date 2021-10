Lo sfogo di Syria sui social | “Faccio molta fatica a fare musica”

Leggi su diredonna

(Di martedì 19 ottobre 2021) Fresca vincitrice di Star in the Star sotto la maschera di Loredana Bertè,si è lasciata andare ad un lungosulla sua pagina Facebook, dove si è rivolta direttamente ai suoi fan che chiedevano a gran voce un suo ritorno sul mercato discografico. La cantante, nonostante sia grata dell’affetto e dei complimenti ricevuti dopo il trionfo nel programma di Canale 5, ha raccontato di avere grandi difficoltà nello scrivere e produrre nuova. “Molti di voi mi hanno chiesto di tornare a cantare o incidere dischi, non vorrei deludervi, maa riprendere il possesso di me stessa discograficamente, ma punto molto sul lavoro in teatro con il tributo a Gabriella Ferri che riprenderemo e tante altre idee che ruotano intorno a questa realtà. Per anni ho fatto tutto ...