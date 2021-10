Lo scontro Lamorgese-Meloni alla Camera (Di martedì 19 ottobre 2021) La strategia della tensione lasciatela stare, dice la ministra Luciana Lamorgese parlando alla Camera in risposta alle critiche sul controllo dell’ordine pubblico e la difesa degli obiettivi politicamente rilevanti durante le proteste anti vaccino e anti green pass a Roma 10 giorni fa. Nell’intervento in Parlamento anche spiegazioni sulla condotta della polizia ieri a Trieste. Con poca eleganza Giorgia Meloni prima insulta e insinua, e fa anche quelle che tecnicamente potrebbero essere considerate domande, e poi se ne va, prima di sentire le risposte. Cafonate a parte. sembrano sgonfiarsi parallelamente sia le polemiche contro la ministra dell’interno sia l’intensità delle proteste di Trieste. Le tre "cose" principali Fatto #1 Forse Carlo Calenda non dovrebbe liquidare così rapidamente una proposta politica. ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 19 ottobre 2021) La strategia della tensione lasciatela stare, dice la ministra Lucianaparlandoin risposta alle critiche sul controllo dell’ordine pubblico e la difesa degli obiettivi politicamente rilevanti durante le proteste anti vaccino e anti green pass a Roma 10 giorni fa. Nell’intervento in Parlamento anche spiegazioni sulla condotta della polizia ieri a Trieste. Con poca eleganza Giorgiaprima insulta e insinua, e fa anche quelle che tecnicamente potrebbero essere considerate domande, e poi se ne va, prima di sentire le risposte. Cafonate a parte. sembrano sgonfiarsi parallelamente sia le polemiche contro la ministra dell’interno sia l’intensità delle proteste di Trieste. Le tre "cose" principali Fatto #1 Forse Carlo Calenda non dovrebbe liquidare così rapidamente una proposta politica. ...

