Lo schiaffo di Bonucci all' Inter | Ecco perché non abbiamo vinto

Advertising

AlexTheLondoner : @ale5_maggio Assolutamente inqualificabile. Ma era uno schiaffo. Non mistifichiamo la realtà. Quando ti dicono che… -

Ultime Notizie dalla rete : schiaffo Bonucci

il Giornale

Nell'intervista,si è soffermato a parlare anche di Cristiano Ronaldo, volato a Manchester sponda United e cosa ha lasciato in eredità l'assenza di CR7 . " Abbiamo rispettato la sua scelta. L'...Unoche ci stordisce. Tanto che un minuto dopo, per una mezza papera di Donarumma, ... l'ingenuità diUn sinistro di Bernardeschi viene deviato sul palo e poi, al 35' l'Italia può ...Il difensore bianconero accende la sfida di domenica contro l'Inter e spiega perché la Juve l'anno scorso non ha vinto lo scudetto. "Demeriti nostri più che meriti di chi ha vinto..." ...Non basta l’orgoglio nella semifinale di San Siro: i campioni d’Europa pagano l’espulsione di Bonucci. Ma un po’ di sportività sugli spalti non guasterebbe ...