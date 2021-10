LIVE Porto-Milan, Champions League in DIRETTA: canale tv e probabili formazioni, serve il colpo in Portogallo (Di martedì 19 ottobre 2021) Buongiorno e benritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Porto-Milan, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Il Porto è in seconda posizione in Liga Nos a quota 20 punti dopo 8 giornate, mentre si trova in terza posizione nel Girone B. Sinora i Portoghesi hanno realizzato un punto, frutto dell’ottimo pareggio esterno sul campo dell’Atletico Madrid, mentre alla seconda giornata sono capitolati in casa sotto i colpi del LIVErpool. Il Milan, nonostante l’elevata mole di infortuni, continua a vincere in Serie A: nell’ultima giornata è arrivata una rimonta interna contro l’Hellas Verona, dallo 0-2 iniziale all’insperato 3-2 finale, che ha permesso ai ragazzi di Pioli di ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) Buongiorno e benritrovati allatestuale di, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della. Ilè in seconda posizione in Liga Nos a quota 20 punti dopo 8 giornate, mentre si trova in terza posizione nel Girone B. Sinora ighesi hanno realizzato un punto, frutto dell’ottimo pareggio esterno sul campo dell’Atletico Madrid, mentre alla seconda giornata sono capitolati in casa sotto i colpi delrpool. Il, nonostante l’elevata mole di infortuni, continua a vincere in Serie A: nell’ultima giornata è arrivata una rimonta interna contro l’Hellas Verona, dallo 0-2 iniziale all’insperato 3-2 finale, che ha permesso ai ragazzi di Pioli di ...

Advertising

VegaColonnese : LIVE Trieste, presidio No Green Pass al porto, arriva la polizia: dirett... - spiritodelbosco : RT @byoblu: In diretta da Trieste per raccontare cosa sta succedendo in queste ore drammatiche e concitate. La polizia che spara acqua geli… - Bolpet : RT @byoblu: In diretta da Trieste per raccontare cosa sta succedendo in queste ore drammatiche e concitate. La polizia che spara acqua geli… - Cleo_55 : RT @Zio_Trump_: 17:40 DIRETTA LIVE dal PORTO DI #TRIESTE #NOGREENPASS TRIESTE IO PERSONALMENTE VI AMMIRO !!! CHE DIO VI ACCOMPAGNI E VI P… - 2Qrocky : RT @byoblu: In diretta da Trieste per raccontare cosa sta succedendo in queste ore drammatiche e concitate. La polizia che spara acqua geli… -