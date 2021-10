LIVE – Porto-Milan 2-0, Youth League 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Porto-Milan, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Youth League 2021/2022. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 15:30 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Porto-Milan 2-0 (44? Sousa, 46? Candé) 46? – GOL Porto. Ha iniziato fortissimo la formazione di casa, che trova subito la via del raddoppio con Umaro ... Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di. La stagione ha già preso il via ma adesso, dopo la sosta per le Nazionali, è tempo di iniziare a fare sul serio e di lanciare la corsa europea. Calcio d’inizio alle ore 15:30 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA2-0 (44? Sousa, 46? Candé) 46? – GOL. Ha iniziato fortissimo la formazione di casa, che trova subito la via del raddoppio con Umaro ...

Advertising

VegaColonnese : LIVE Trieste, presidio No Green Pass al porto, arriva la polizia: dirett... - gilnar76 : Porto #Milan Primavera 2-0 LIVE: raddoppia Candè #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Nessuno6970 : LIVE Trieste, presidio No Green Pass al porto, arriva la polizia: dirett... - Nessuno6970 : LIVE Trieste, presidio No Green Pass al porto, arriva la polizia: dirett... - titofaraci : RT @titofaraci: Da novembre, se volete, vi porto a bottega con me. -