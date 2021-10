LIVE Inter-Sheriff, Champions League in DIRETTA: canale tv e probabili formazioni, 3 punti obbligatori (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILAN Buongiorno e ben ritrovati alla DIRETTA LIVE testuale di Inter-Sheriff, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. Per gli uomini di Simone Inzaghi non c’è domani, o quasi. A San Siro, un solo obiettivo: vincere. Al momento i nerazzurri in Europa si sono resi autori di un cammino tutt’altro che brillante: nel Girone D hanno raccolto solo un punto, avendo perso col Real Madrid e avendo pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk. Attenzione però perchè dall’altra parte ci sono i moldavi, vera e propria rivelazione del torneo. Dopo essersi qualificati passando dai preliminari infatti, gli “Sceriffi” ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTO-MILAN Buongiorno e ben ritrovati allatestuale di, sfida decisiva ai fini della qualificazione agli ottavi di finale della2021-2022. Per gli uomini di Simone Inzaghi non c’è domani, o quasi. A San Siro, un solo obiettivo: vincere. Al momento i nerazzurri in Europa si sono resi autori di un cammino tutt’altro che brillante: nel Girone D hanno raccolto solo un punto, avendo perso col Real Madrid e avendo pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk. Attenzione però perchè dall’altra parte ci sono i moldavi, vera e propria rivelazione del torneo. Dopo essersi qualificati passando dai preliminari infatti, gli “Sceriffi” ...

