LIVE Inter-Sheriff 0-0, Champions League in DIRETTA: frizzante il primo quarto d’ora a San Siro, anche se il match non si è ancora sbloccato (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PORTO-MILAN 18? Tandem Dimarco-Perisic: conclusione dell’italiano, palla alta. 17? ALTRA CHANCE PER I NERAZZURRI! Dzeko sfrutta il lavoro di Lautaro: conclusione, ma Celeadnic chiude lo specchio al cannoniere bosniaco. 15? OCCASIONE PER L’Inter! Dumfries viene liberato da Dzeko in campo aperto: l’esterno olandese sbaglia il controllo, e allora Celeadnic – in uscita – gli sbarra la strada. 15? Se ne va il primo quarto d’ora. 13? Dulanto prova a deviare, la sua deviazione termina a lato di molto. 12? Non rinuncia ad attaccare lo Sheriff: Cristiano pungola Skriniar, che è costretto a rintanarsi in angolo. 10? Attacca l’Inter che colleziona una serie di corner: ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PORTO-MILAN 18? Tandem Dimarco-Perisic: conclusione dell’italiano, palla alta. 17? ALTRA CHANCE PER I NERAZZURRI! Dzeko sfrutta il lavoro di Lautaro: conclusione, ma Celeadnic chiude lo specchio al cannoniere bosniaco. 15? OCCASIONE PER L’! Dumfries viene liberato da Dzeko in campo aperto: l’esterno olandese sbaglia il controllo, e allora Celeadnic – in uscita – gli sbarra la strada. 15? Se ne va il. 13? Dulanto prova a deviare, la sua deviazione termina a lato di molto. 12? Non rinuncia ad attaccare lo: Cristiano pungola Skriniar, che è costretto a rintanarsi in angolo. 10? Attacca l’che colleziona una serie di corner: ...

