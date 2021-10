LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI DALLE ORE 10.00 TUTTE LE QUALIFICATE ALLE FINALI DI SPECIALITÀ E ALL-AROUND l’Italia CONQUISTA 4 FINALI: LE GEMELLE D’AMATO ED ELISA IORIO FANNO FESTA ASIA D’AMATO IN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI ASIA E ALICE D’AMATO IN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA ELISA IORIO IN FINALE ALLE PARALLELE! TERZA ITALIANA A FIRMARE L’IMPRESA QUANDO GAREGGIANO LE ITALIANE NELLE FINALI? CALENDARIO, DATE, PROGRAMMA, ORARI ITALIA CON 4 FINALI: CI SONO SPERANZE DI MEDAGLIA? OBIETTIVI E CHANCE ITALIA CON 2 FINALI DI SPECIALITA’ DIVERSE E 2 RAGAZZE DIVERSE, EVENTO RARO: I PRECEDENTI VANESSA FERRARI, OGGI 15 ANNI DA CAMPIONESSA DEL MONDO: “UNA RAGAZZINA SOGNATRICE DIVENTATA DONNA” CRONACA NONA ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLICCA QUI PER LADELLE QUALIFICAZIONI MASCHILI DALLE ORE 10.00 TUTTE LE QUALIFICATE ALLE FINALI DI SPECIALITÀ E ALL-AROUNDCONQUISTA 4 FINALI: LE GEMELLE D’AMATO ED ELISA IORIO FANNO FESTA ASIA D’AMATO IN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI ASIA E ALICE D’AMATO IN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA ELISA IORIO IN FINALE ALLE PARALLELE! TERZA ITALIANA A FIRMARE L’IMPRESA QUANDO GAREGGIANO LE ITALIANE NELLE FINALI? CALENDARIO, DATE, PROGRAMMA, ORARI ITALIA CON 4 FINALI: CI SONO SPERANZE DI MEDAGLIA? OBIETTIVI E CHANCE ITALIA CON 2 FINALI DI SPECIALITA’ DIVERSE E 2 RAGAZZE DIVERSE, EVENTO RARO: I PRECEDENTI VANESSA FERRARI, OGGI 15 ANNI DA CAMPIONESSA DEL MONDO: “UNA RAGAZZINA SOGNATRICE DIVENTATA DONNA” CRONACA NONA ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni maschili l’Italia osserva -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l'Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a un passo da 4 finali. Iorio e le gemelle D’Amato tra l… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… -