LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE l’Italia CONQUISTA 4 FINALI: LE GEMELLE D’AMATO ED ELISA IORIO FANNO FESTA ASIA D’AMATO IN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI ASIA E ALICE D’AMATO IN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA ELISA IORIO IN FINALE ALLE PARALLELE! TERZA ITALIANA A FIRMARE L’IMPRESA CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARALLELE Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga maratona di qualificazioni. Appuntamento alle ore 10.00 per le prime suddivisioni maschili (l’Italia gareggerà domani alle ore 10.20). Rimanete con noi per cronache, qualifiche alle finali, approfondimenti e tanto altro ancora. 07.04 SITUAZIONE QUALIFICAZIONI Mondiali, AL TERMINE DELLE SUDDIVISIONI. All-around. La russa Angelina Melnikova si è imposta con 57.065, ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACONQUISTA 4 FINALI: LE GEMELLE D’AMATO ED ELISA IORIO FANNO FESTA ASIA D’AMATO IN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI ASIA E ALICE D’AMATO IN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA ELISA IORIO IN FINALE ALLE PARALLELE! TERZA ITALIANA A FIRMARE L’IMPRESA CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARALLELE Grazie a tutti per averci seguito in questa lunga maratona di qualificazioni. Appuntamento alle ore 10.00 per le prime suddivisioni maschili (gareggerà domani alle ore 10.20). Rimanete con noi per cronache, qualifiche alle finali, approfondimenti e tanto altro ancora. 07.04 SITUAZIONE QUALIFICAZIONI, AL TERMINE DELLE SUDDIVISIONI. All-around. La russa Angelina Melnikova si è imposta con 57.065, ...

