LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni maschili, l’Italia osserva (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.53: Questi gli orari delle suddivisioni in programma domani: 02.20-04.00 qualificazioni maschili, terza suddivisione 04.10-05.50 qualificazioni maschili, quarta suddivisione 06.20-08.00 qualificazioni maschili, quinta suddivisione 08.10-09.50 qualificazioni maschili, sesta suddivisione 10.20-12.00 qualificazioni maschili, settima suddivisione (con ITALIA) 12.10-13.50 qualificazioni maschili, ottava suddivisione 9.50: Alle 12.10 saranno in pedana Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria per la seconda e ultima suddivisione in programma nella serata giapponese 9.46: ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.53: Questi gli orari delle suddivisioni in programma domani: 02.20-04.00, terza suddivisione 04.10-05.50, quarta suddivisione 06.20-08.00, quinta suddivisione 08.10-09.50, sesta suddivisione 10.20-12.00, settima suddivisione (con ITALIA) 12.10-13.50, ottava suddivisione 9.50: Alle 12.10 saranno in pedana Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria per la seconda e ultima suddivisione in programma nella serata giapponese 9.46: ...

Advertising

infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l'Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a un passo da 4 finali. Iorio e le gemelle D’Amato tra l… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… -