LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: in pedana gli uomini, iniziano Spagna e Germania (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.21: Alle 12.10 al via la seconda suddivisione con Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria 11.18: Si chiude la prima suddivisione. Questa la classifica parziale dell’All Around. Plata (Esp) 81.898, Abad (Esp) 80.498, Iliopoulos (Gre) 77.431, Hoerr (Ger) 76.498, Aleksandrov 8Bul) 75.298 11.16: Gli spagnoli alla sbarra: Plata 13.100, Abad 12.500, Vera 12.466 11.14: Il tedesco Trebing si inserisce al secondo posto alle parallele con 14.400, il tedesco Hoerr totalizza 13.366, il tedesco Remuta 13.333 11.14: I bulgari al corpo libero: Aleksandrov 11.600, Trifonov 10.633, Dimitrov 10.600 11.12: I greci al cavallo con maniglie: Tsolakidis 12.800, Tantalidis 12.166, Iliopoulos 11.666 11.10: Iniziata l’ultima rotazione. I portoghesi al volteggio: Nogueira e Campos ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.21: Alle 12.10 al via la seconda suddivisione con Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria 11.18: Si chiude la prima suddivisione. Questa la classifica parziale dell’All Around. Plata (Esp) 81.898, Abad (Esp) 80.498, Iliopoulos (Gre) 77.431, Hoerr (Ger) 76.498, Aleksandrov 8Bul) 75.298 11.16: Gli spagnoli alla sbarra: Plata 13.100, Abad 12.500, Vera 12.466 11.14: Il tedesco Trebing si inserisce al secondo posto alle parallele con 14.400, il tedesco Hoerr totalizza 13.366, il tedesco Remuta 13.333 11.14: I bulgari al corpo libero: Aleksandrov 11.600, Trifonov 10.633, Dimitrov 10.600 11.12: I greci al cavallo con maniglie: Tsolakidis 12.800, Tantalidis 12.166, Iliopoulos 11.666 11.10: Iniziata l’ultima rotazione. I portoghesi al volteggio: Nogueira e Campos ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: iniziano le qualificazioni maschili l’Italia osserva -… - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: l'Italia esulta, le Fate strappano quattro finali! - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Italia a un passo da 4 finali. Iorio e le gemelle D’Amato tra l… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… -