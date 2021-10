LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia e Alice D’Amato strappano 3 finali! Elisa Iorio è vicina (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Asia D’Amato IN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI Asia E Alice D’Amato IN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARALLELE 05.35 Elisa Iorio può essere scavalcata da due russe (si esibiranno Vladislava Urazova, Angelina Melnikova e Mariia Minaeva), ma appare davvero impensabile che altre atlete possano fare meglio di 14.183: mancano soltanto le slovacche Sara Surmanova e Barbora Mokosova, le sudcoreane Solyi Shin, Yunseo Lee e Dayeong Lee. Appare davvero improbabile che almeno due di queste stiano davanti all’azzurra (oltre alle russe, ma non è sicuro) e che le tolgano il sogno della finale. Atto conclusivo davvero ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIN FINALE AL VOLTEGGIO! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCIIN FINALE ALL-AROUND! DOPPIETTA AZZURRA CRONACA NONA SUDDIVISIONE: REBECA ANDRADE SHOW, PRIMA A VOLTEGGIO E PARALLELE 05.35può essere scavalcata da due russe (si esibiranno Vladislava Urazova, Angelina Melnikova e Mariia Minaeva), ma appare davvero impensabile che altre atlete possano fare meglio di 14.183: mancano soltanto le slovacche Sara Surmanova e Barbora Mokosova, le sudcoreane Solyi Shin, Yunseo Lee e Dayeong Lee. Appare davvero improbabile che almeno due di queste stiano davanti all’azzurra (oltre alle russe, ma non è sicuro) e che le tolgano il sogno della finale. Atto conclusivo davvero ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: l’Italia vede le Finali attesa per la Russia e Andrade -… - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Mondiali 2021 in DIRETTA: ripartono le qualificazioni l’Italia incrocia le dita per le fi… -