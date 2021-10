LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Asia D’Amato in finale al volteggio! Andrade da brividi (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Asia D’Amato IN finale AL volteggio! PRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI 04.36 Nel frattempo la messicana Natalia Escalera si inserisce in quinta posizione al volteggio con 13.633, alle spalle di Asia D’Amato (terza con 13.816). 04.34 Tra poco Rebeca Andrade alla trave, vedremo se riuscirà a fare saltare il banco anche in questa circostanza. 04.31 Elisa Iorio scivola così in quinta posizione, ma è ampiamente in corsa per la finale alle parallele. Oggettivamente soltanto due russe sembrano poterla superare. Alice D’Amato è ottava, per sperare di disputare l’atto conclusivo deve sperare in grossi errori di tutte le russe. 04.30 Bordata cosmica di una surreale Rebeca ... Leggi su oasport (Di martedì 19 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAINALPRIMA ITALIANA A RIUSCIRCI 04.36 Nel frattempo la messicana Natalia Escalera si inserisce in quinta posizione al volteggio con 13.633, alle spalle di(terza con 13.816). 04.34 Tra poco Rebecaalla trave, vedremo se riuscirà a fare saltare il banco anche in questa circostanza. 04.31 Elisa Iorio scivola così in quinta posizione, ma è ampiamente in corsa per laalle parallele. Oggettivamente soltanto due russe sembrano poterla superare. Aliceè ottava, per sperare di disputare l’atto conclusivo deve sperare in grossi errori di tutte le russe. 04.30 Bordata cosmica di una surreale Rebeca ...

