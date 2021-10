Little Rocket Games: annunciata la versione italiana di Beast (Di martedì 19 ottobre 2021) Nozze felici in casa Little Rocket Games, la quale annuncia la collaborazione con la casa editrice Studio Midhall. La partnership ha dato alla luce Beast, un bellissimo fantasy tutto da scoprire. Attualmente la rigogliosa campagna Kickstarter è aperta, ma ancora per pochissimi giorni! Chi avrà finanziato la campagna riceverà il gioco nella versione italiana della LRG. Beast: dettagli del gioco Autori: Aron Midhall & Elon Midhall 60-120 minuti 2-4 giocatori Età 14+ Card drafting, hand management Benvenuti nella Distesa del Nord, un luogo dove la natura è ancora inesplorata, mistica e pericolosa. Quando gli umani arrivarono per la prima volta, pensarono di aver trovato un paradiso incontaminato, pieno di foreste abbondanti, laghi ricolmi pesci e acqua dolce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 ottobre 2021) Nozze felici in casa, la quale annuncia la collaborazione con la casa editrice Studio Midhall. La partnership ha dato alla luce, un bellissimo fantasy tutto da scoprire. Attualmente la rigogliosa campagna Kickstarter è aperta, ma ancora per pochissimi giorni! Chi avrà finanziato la campagna riceverà il gioco nelladella LRG.: dettagli del gioco Autori: Aron Midhall & Elon Midhall 60-120 minuti 2-4 giocatori Età 14+ Card drafting, hand management Benvenuti nella Distesa del Nord, un luogo dove la natura è ancora inesplorata, mistica e pericolosa. Quando gli umani arrivarono per la prima volta, pensarono di aver trovato un paradiso incontaminato, pieno di foreste abbondanti, laghi ricolmi pesci e acqua dolce ...

Advertising

gamescore_it : Little Rocket Games: Beast arriverà in Italia - - Nerdream_it : Arriva un bellissimo annuncio #ludico! #LittleRocketGames annuncia la distribuzione italiana di #Beast! La colla… - zazoomblog : Little Rocket Games alla volta di Spiel 2021 - #Little #Rocket #Games #volta #Spiel -

Ultime Notizie dalla rete : Little Rocket Golden Joystick Awards 2021: votazioni aperte per il Gioco dell'Anno, tutti i candidati ... Wild Rift Miglior audio Returnal Jett: The Far Shore Sable Little Nightmares 2 Resident Evil ...Final Fantasy XIV Destiny 2 GTA Online Genshin Impact Fortnite Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rocket ...

Golden Joystick Awards 2021, annunciati i giochi in nomination ... Wild Rift Best Audio Returnal Jett: The Far Shore Sable Little Nightmares 2 Resident Evil Village ...Final Fantasy 14 Destiny 2 GTA Online Genshin Impact Fortnite Tom Clancy's Rainbow Six Siege Rocket ...

Little Rocket Games: Beast arriverà in Italia GameScore Little Rocket Games: annunciata la versione italiana di Beast Little Rocket Games e Studio Midhall annunciano Beast, un bellissimo fantasy tutto da scoprire. Aperta la campagna Kickstarter.

... Wild Rift Miglior audio Returnal Jett: The Far Shore SableNightmares 2 Resident Evil ...Final Fantasy XIV Destiny 2 GTA Online Genshin Impact Fortnite Tom Clancy's Rainbow Six Siege...... Wild Rift Best Audio Returnal Jett: The Far Shore SableNightmares 2 Resident Evil Village ...Final Fantasy 14 Destiny 2 GTA Online Genshin Impact Fortnite Tom Clancy's Rainbow Six Siege...Little Rocket Games e Studio Midhall annunciano Beast, un bellissimo fantasy tutto da scoprire. Aperta la campagna Kickstarter.