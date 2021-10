L' iper vittimismo di Meloni | ' Vogliono vedere penzolare il mio cadavere'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : iper vittimismo

Globalist.it

L'ex missina a capo degli estremisti di destra ha deciso che la strafa migliore è quella del. Dopo aver detto che l'Anpi vuole sciogliere Fratelli d'Italia (e non è vero): dopo aver detto che Provenzano del Pd vuole sciogliere Fratelli d'Italia (e non è vero) dove aver insinuato (...Parole che sanno die di omissione: come quella di ricordare che è stato lui, con la sua linea- liberista e l'avventura del referendum ad aver portato alle politiche il Pd al minimo storico mentre i ...Dopo aver detto che Anpi e Pd vogliono sciogliere Fratelli d'Italia (ed è falso) ora la nostra estremista di destra parla come se masse di scatenati la volessero impiccare. Il tutto dedotto da una sin ...Dopo aver detto che Anpi e Pd vogliono sciogliere Fratelli d'Italia (ed è falso) ora la nostra estremista di destra parla come se masse di scatenati la volessero impiccare. Il tutto dedotto da una sin ...