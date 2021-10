Liguria, questo villaggio disabitato nasconde un vero e proprio gioiello da scoprire (Di martedì 19 ottobre 2021) In Liguria, nella provincia di Imperia, si trova un piccolo borgo speciale. Si chiama Bussana Vecchia e fa parte del comune del più conosciuto Sanremo Foto: Shutterstock Music: 'Funday' from Bensound. Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) In, nella provincia di Imperia, si trova un piccolo borgo speciale. Si chiama Bussana Vecchia e fa parte del comune del più conosciuto Sanremo Foto: Shutterstock Music: 'Funday' from Bensound.

Advertising

wantyoushade : Ciao @thetrueshade ?? forse non leggerai mai questo Tweet ma ci provo lo stesso: allora,i miei genitori mi hanno de… - annadelbello1 : RT @RenatoVenditti1: #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciare i… - raffaellamucci1 : RT @RenatoVenditti1: #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciare i… - MiroTorrielli : RT @RenatoVenditti1: #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciare i… - RenatoVenditti1 : #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciar… -