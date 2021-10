Liguria, questo villaggio disabitato nasconde un vero e proprio gioiello da scoprire: di cosa si tratta (Di martedì 19 ottobre 2021) In Liguria, nella provincia di Imperia, si trova un piccolo borgo speciale. Si chiama Bussana Vecchia e fa parte del comune del più conosciuto Sanremo. LEGGI ANCHE: — Luca, dove si trova Portorosso? Ecco qual è la città del film Disney Il villaggio è stato costruito intorno al 1600 e a partire dal 1800 è stato abitato da pastori e contadini. Un terremoto nel 1887 lo ha quasi distrutto: gli abitanti si spostarono nella valle, fondando Bussana Nuova. Nel 1960 un artista lo trasformò in un ritrovo per altri artisti provenienti da tutto il mondo. Così Bussana Vecchia è tornato a vivere, popolato da piccole botteghe. Tra le meraviglie da visitare a Bussana Vecchia ci sono il giardino tra i ruderi, il plastico ferroviario e la chiesa grande. Il borgo però non è mai stato riqualificato del tutto: gli artisti che vivono qui spesso si scontrano ... Leggi su funweek (Di martedì 19 ottobre 2021) In, nella provincia di Imperia, si trova un piccolo borgo speciale. Si chiama Bussana Vecchia e fa parte del comune del più conosciuto Sanremo. LEGGI ANCHE: — Luca, dove si trova Portorosso? Ecco qual è la città del film Disney Ilè stato costruito intorno al 1600 e a partire dal 1800 è stato abitato da pastori e contadini. Un terremoto nel 1887 lo ha quasi distrutto: gli abitanti si spostarono nella valle, fondando Bussana Nuova. Nel 1960 un artista lo trasformò in un ritrovo per altri artisti provenienti da tutto il mondo. Così Bussana Vecchia è tornato a vivere, popolato da piccole botteghe. Tra le meraviglie da visitare a Bussana Vecchia ci sono il giardino tra i ruderi, il plastico ferroviario e la chiesa grande. Il borgo però non è mai stato riqualificato del tutto: gli artisti che vivono qui spesso si scontrano ...

Advertising

wantyoushade : Ciao @thetrueshade ?? forse non leggerai mai questo Tweet ma ci provo lo stesso: allora,i miei genitori mi hanno de… - annadelbello1 : RT @RenatoVenditti1: #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciare i… - raffaellamucci1 : RT @RenatoVenditti1: #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciare i… - MiroTorrielli : RT @RenatoVenditti1: #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciare i… - RenatoVenditti1 : #toti, governatore regione Liguria, ha appena annunciato che : 'proteste contro il #greenpass non devono intralciar… -