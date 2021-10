L’ex M5s Granato si intrufola al Senato senza Green pass, stop ai lavori in commissione: «E ora vediamo che succede in Aula» (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo aveva annunciato ieri e così oggi ha fatto. La senatrice Bianca Laura Granato, della componente L’Alternativa C’è, è entrata a Palazzo Madama senza mostrare il Green pass. Quando i commessi sull’uscio del Senato glielo hanno chiesto lei si è rifiutata ed è passata comunque. Ed è andata a unirsi alla seduta della commissione Affari costituzionali, che stava esaminando proprio il decreto che estende l’obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro, al quale la senatrice ha presentato diversi emendamenti nelle ultime settimane. «Non ho intenzione di esibire il Green pass», ha tuonato davanti all’ingresso laterale di Palazzo Madama. Al che alla senatrice è stato fatto notare che di lì a breve sarebbe partita la segnalazione ai ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Lo aveva annunciato ieri e così oggi ha fatto. La senatrice Bianca Laura, della componente L’Alternativa C’è, è entrata a Palazzo Madamamostrare il. Quando i commessi sull’uscio delglielo hanno chiesto lei si è rifiutata ed èata comunque. Ed è andata a unirsi alla seduta dellaAffari costituzionali, che stava esaminando proprio il decreto che estende l’obbligo del certificato verde sui luoghi di lavoro, al quale la senatrice ha presentato diversi emendamenti nelle ultime settimane. «Non ho intenzione di esibire il», ha tuonato davanti all’ingresso laterale di Palazzo Madama. Al che alla senatrice è stato fatto notare che di lì a breve sarebbe partita la segnalazione ai ...

Advertising

fattoquotidiano : RAGGI - GUALTIERI Dopo l'incontro, l'ex sindaca M5S è netta, ascoltate cosa dice [VIDEO] - Claugia1977 : @danielelozzi L'articolo però parla di un'ex M5S, anche se sono cambiati (a mio avviso è così) non è che possono ca… - Danilo240352 : RT @GiorgiaMeloni: Dopo mesi di denunce, e curiosamente dopo la campagna elettorale, apprendiamo che l'ex commissario per l'emergenza Covid… - lella_c : RT @GiorgiaMeloni: Dopo mesi di denunce, e curiosamente dopo la campagna elettorale, apprendiamo che l'ex commissario per l'emergenza Covid… - lamadrastra21 : @OrlvndoA @okdiario @BelpietroTweet @franborgonovo @mariogiordano5 @NicolaPorro Materiale per un’indagine sui poss… -