Letta “La coalizione larga funziona | ora al lavoro sulla manovra”

(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “A Roma Gualtieri ha raddoppiato i suoi voti assoluti rispetto al primo turno, questo vuol dire che il meccanismo dellahato. C’è molto da lavorareLegge di bilancio che in queste ore viene elaborata, affinchè sia le risposte necessariesalute e l’istruzione, perchè la pandemia ci ha insegnato che bisogna ripartire da qui e poi sul. La priorità è la riduzione delle tasse sul, bisogna che i lavoratori abbiano più soldi in busta paga e allo stesso tempo che ci sia più attrattività e dinamismo per le imprese”. Così Enrico, segretario del Partito Democratico, nel corso del suo intervento alla trasmissione Forrest su Radio Rai1.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

