“L’esame istologico della placenta evidenzia qualche problema?”

(Di martedì 19 ottobre 2021) Salve, ho fatto un raschiamento alla nona settimana di gestazione. Battito lento fino a fermarsi ed embrione rimasto con le stesse dimensionisesta settimana. Sembrava tutto ok, avevo visto anche il cuoricino battere. Il referto microscopicoriporta: “Decidua compatta e decidua spugnosa ben rappresentate, sede di fenomeni degenerativi. Villi coriali a contorno irregolare, in parte edematoso-idropici, comprendenti rare strutture vascolari nel contesto delle quali si osservano emazie fetali nucleate, ed occasionalmente ipoplasici con stroma fibroso ipovascolarizzato, talora con aspetti di mineralizzazione. Presenza di occasionali inclusioni stromali trofoblastiche. Diffusa deposizione di materiale fibrinoide perivillare”. Da questo referto si evince qualcosa di anomalo da richiedere ulteriori analisi? Mentre ero in ...