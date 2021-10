L’elettorato vuole tranquillità, anche in Puglia Come nelle grandi città sconfitte le posizioni estremiste e sovraniste: le prime elezioni amministrative (quasi) dopo l'emergenza corona virus (Di martedì 19 ottobre 2021) In Puglia quattro sindaci confermati sui quattro che erano al ballottaggio. Nel quinto caso, sconfitto il candidato che era sindaco quando il Comune (di Cerignola) venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Hanno votato in pochi. L’astensionismo è fortemente il primo partito. Però chi è andato a votare, in Puglia Come nelle altre zone d’Italia, ha dato un chiaro segnale: basta con posizioni sovraniste o che riportano perfino, incredibilmente, a dover avere paura della catastrofe di tre quarti di secolo fa. Questa gente è fuori dalla realtà e L’elettorato lo ha fatto capire. Come ha fatto capire, con chiarezza, un altro concetto: stiamo (forse) uscendo da una fase disastrosa nell’intero pianeta, compresi città di ogni dimensione e paesi e ... Leggi su noinotizie (Di martedì 19 ottobre 2021) Inquattro sindaci confermati sui quattro che erano al ballottaggio. Nel quinto caso, sconfitto il candidato che era sindaco quando il Comune (di Cerignola) venne sciolto per infiltrazioni mafiose. Hanno votato in pochi. L’astensionismo è fortemente il primo partito. Però chi è andato a votare, inaltre zone d’Italia, ha dato un chiaro segnale: basta cono che riportano perfino, incredibilmente, a dover avere paura della catastrofe di tre quarti di secolo fa. Questa gente è fuori dalla realtà elo ha fatto capire.ha fatto capire, con chiarezza, un altro concetto: stiamo (forse) uscendo da una fase disastrosa nell’intero pianeta, compresidi ogni dimensione e paesi e ...

